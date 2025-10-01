Ричмонд
Bloomberg: состояние бизнесменов РФ увеличилось на 19,681 млрд долларов

Состояние российских миллиардеров выросло с начала 2025 года на 19,681 миллиарда долларов. Это следует из обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). В расчетах учитывались котировки акций компаний, которыми владеют бизнесмены.

Bloomberg раскрыл насколько увеличилось состояние богатейших россиян.

Агентство Bloomberg обновила данные по «Индексу миллиардеров», согласно ему сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров увеличил свое состояние на 4,82 миллиарда долларов — до 15,8 миллиарда. Значительный прирост зафиксирован также у акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова (+3,22 миллиарда — до 16,4 миллиарда) и основателя «Северстали» Алексея Мордашова (+3,41 миллиарда — до 26,6 миллиарда).

В то же время Bloomberg зафиксировал и потери среди крупнейших владельцев активов. Больше всего капитал снизился у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — минус 3,17 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 22,7 миллиарда.

Индекс миллиардеров Bloomberg представляет собой ежедневный рейтинг крупнейших мировых состоятельных лиц. Информация в данном рейтинге обновляется по завершении каждого торгового дня на Нью-Йоркской бирже. Он публикуется с 2012 года и охватывает 500 самых богатых людей мира.

