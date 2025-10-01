Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: погода без осадков ожидается в Москве в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация не изменится и будет определяться южной периферией скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков… Температура воздуха плюс 10 — плюс 13 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 760 миллиметров ртутного столба.

«Старое бабье лето рука об руку с золотой осенью продолжится до субботы включительно, а с воскресенья пойдут дожди», — добавил Тишковец.