Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация не изменится и будет определяться южной периферией скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков… Температура воздуха плюс 10 — плюс 13 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 760 миллиметров ртутного столба.
«Старое бабье лето рука об руку с золотой осенью продолжится до субботы включительно, а с воскресенья пойдут дожди», — добавил Тишковец.