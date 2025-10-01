Ричмонд
Хоккеист Капризов подписал самый крупный контракт в истории НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал крупнейший контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».

Со спортсменом подписали контракт на общую сумму 136 миллионов долларов со средней зарплатой 17 миллионов долларов в год. Соглашение вступит в силу с сезона 2026/27.

28-летний форвард установил рекорд НХЛ по размеру как годового дохода, так и общей суммы соглашения. Ранее максимальные показатели принадлежали Александру Овечкину («Вашингтон Кэпиталз», 124 миллиона долларов) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 14 миллионов долларов в среднем).

Текущий контракт Капризова действует до лета 2026 года, его зарплата составляет 9 миллионов долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 41 матч, набрав 56 очков (25 шайб и 31 передача). В плей-офф он сыграл шесть встреч и отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. До травмы и последующей операции россиянин входил в число лидеров бомбардирской гонки, уточняется на сайте команды.

Ранее Александр Овечкин сумел побить «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.