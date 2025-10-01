Хоккеист Капризов подписал самый крупный контракт в истории НХЛ

В прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 41 матч, набрав 56 очков (25 шайб и 31 передача). В плей-офф он сыграл шесть встреч и отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. До травмы и последующей операции россиянин входил в число лидеров бомбардирской гонки, уточняется на сайте команды.