Бойцам СВО выделят участки под строительство домов в Белгородской области

Ранее Минфин России предложил ввести налоговые льготы на транспорт и землю для семей с детьми, участников СВО и их родственников. Такие изменения включены в новый законопроект ведомства, который направлен на выполнение основных задач налоговой политики страны. Льготы будут действовать не только для семей с несовершеннолетними детьми, но и на семьи с детьми, признанные недееспособными, независимо от их возраста.