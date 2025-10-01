Ричмонд
Бойцам СВО выделят участки под строительство домов в Белгородской области

Военнослужащим ВС РФ, участвующим в СВО, выделят земельные участки под постройку домов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Военнослужащим ВС РФ, участвующим в СВО, выделят земельные участки под постройку домов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Начинаем новую форму поддержки участников специальной военной операции — тем, которые хотят построить дома. Я говорю о выделении земельных участков для наших бойцов», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что для получения дополнительной информации военнослужащим необходимо обратиться в «Белгородскую ипотечную компанию» («БИК») в правительстве региона. Кроме того, получить информацию о порядке предоставления земельных участков участникам СВО можно получить по многоканальному телефону 88003012931 (добавочный 1), либо посетив офис «БИК» в Белгороде.

Ранее Минфин России предложил ввести налоговые льготы на транспорт и землю для семей с детьми, участников СВО и их родственников. Такие изменения включены в новый законопроект ведомства, который направлен на выполнение основных задач налоговой политики страны. Льготы будут действовать не только для семей с несовершеннолетними детьми, но и на семьи с детьми, признанные недееспособными, независимо от их возраста.