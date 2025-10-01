Некоторые улицы Жезказгана получили новые названия

Присвоены следующие наименования улицам города Жезказган:
- Проспект Мира переименован в проспект Бейбітшілік.
- Улица Либкнехта и переулок Карла Либкнехта (обе улицы являются продолжением одной и той же улицы) — в улицу Қамза Жұмабеков.
Кроме того, получили наименования безымянные улицы:
- Безымянная первая улица первой очереди Западного района — улица Бектай Әбсаттар;.
- Безымянная первая улица второй очереди Западного района — улица Қалкен Мәкенбаев.
- Безымянная вторая улица второй очереди Западного района — улица Түсіп Секеманов.
Также безымянным улицам города Сатпаев присвоены следующие наименования:
- улица Шығыс 1 названа улицей Хамита Жакенова;
- улица Шығыс 2 — улицей Егізек Сердалинов;
- улица Шығыс 3 — улицей Әбіш Исатаев;
- улица Шығыс 4 — улицей Бірман Сүлейменов;
- улица Шығыс 5 — улицей Қожа Қалиев.
Совместное постановление вводится в действие с 10 октября 2025 года.