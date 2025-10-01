Ричмонд
Некоторые улицы Жезказгана получили новые названия

Совместным постановление акимата области Улытау и решением маслихата присвоены наименования некоторым улицам города Жезказган, а также переименованы составные части города, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Присвоены следующие наименования улицам города Жезказган:

  • Проспект Мира переименован в проспект Бейбітшілік.
  • Улица Либкнехта и переулок Карла Либкнехта (обе улицы являются продолжением одной и той же улицы) — в улицу Қамза Жұмабеков.

Кроме того, получили наименования безымянные улицы:

  • Безымянная первая улица первой очереди Западного района — улица Бектай Әбсаттар;.
  • Безымянная первая улица второй очереди Западного района — улица Қалкен Мәкенбаев.
  • Безымянная вторая улица второй очереди Западного района — улица Түсіп Секеманов.

Также безымянным улицам города Сатпаев присвоены следующие наименования:

  • улица Шығыс 1 названа улицей Хамита Жакенова;
  • улица Шығыс 2 — улицей Егізек Сердалинов;
  • улица Шығыс 3 — улицей Әбіш Исатаев;
  • улица Шығыс 4 — улицей Бірман Сүлейменов;
  • улица Шығыс 5 — улицей Қожа Қалиев.

Совместное постановление вводится в действие с 10 октября 2025 года.