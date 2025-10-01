В Башкирии живут 17 тысяч долгожителей старше 90 лет. Статистику к Международному дню пожилых людей привели в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики.
По данным ведомства, в республике насчитывается 17 367 человек, перешагнувших 90-летний рубеж, и 294 столетних юбиляра. Общее число пожилых граждан превышает 930 тысяч.
Средняя продолжительность жизни в Башкирии достигла 73 лет. Социальную поддержку получают около 512 тысяч пожилых людей. В рамках проекта «Башкирское долголетие», запущенного в 2020 году, действуют программы по туризму, здоровью, обучению и волонтерству. Проект объединил уже более 400 тысяч участников.
По итогам 9 месяцев социальное обслуживание на дому получают около 35 тысяч пожилых граждан. В этом году создано 10 приёмных семей для 12 бабушек и дедушек. Всего в республике 377 пожилых устроены в семьи.