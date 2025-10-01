В Башкирии живут 17 тысяч долгожителей старше 90 лет

Средняя продолжительность жизни в Башкирии достигла 73 лет. Социальную поддержку получают около 512 тысяч пожилых людей. В рамках проекта «Башкирское долголетие», запущенного в 2020 году, действуют программы по туризму, здоровью, обучению и волонтерству. Проект объединил уже более 400 тысяч участников.