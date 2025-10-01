Военкоматы Московского округа планируют призвать осенью более 30 тысяч срочников

Военные комиссариаты Московского военного округа (МВО) до 31 декабря планируют призвать на срочную военную службу более 30 тысяч человек. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе округа.
— Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек, — говорится в сообщении.
При этом отправка на службу призванных россиян начнется с 15 октября, передает РИА Новости.
Весенний призыв 2025 года в России стал самым масштабным за 14 лет. В рамках кампании призвали около 160 тысяч человек, что стало рекордным показателем с осени 2011 года. Нормы призыва в России устанавливаются указами президента.
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. «Вечерняя Москва» узнала, что именно изменится. Пока в России проходят две призывные кампании в год: весенняя — с 1 апреля по 15 июля и осенняя — с 1 октября по 31 декабря.