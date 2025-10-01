Расписание движения автобусного маршрута № 46 изменят в Хабаровске

По просьбе жителей Берёзовки, на маршруте в дневное время будут добавлены рейсы для перевозки детей из учебных заведений: Военно-морского лицея, Кадетской школы и общеобразовательных учреждений северного района города. Ранее автобус ходил только утром и вечером, сообщает ИА AmurMedia.
С 1 октября транспорт будет ежедневно отправляться от остановочного пункта «Посёлок Берёзовка» в 07:00, 07:50, 08:55, 10:00, 11:48, 12:53, 13:58, 16:08, 17:13, 18:18.
Уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», веб-приложением «Go2bus» (6+), либо позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.
Ранее сообщалось, что в краевом центре изменят расписание движения трамвайного маршрута № 2. Изменение связано с проведением мониторинга наполняемости вагонов.