Расписание движения автобусного маршрута № 46 изменят в Хабаровске

По просьбе жителей Берёзовки, на маршруте в дневное время будут добавлены рейсы для перевозки детей из учебных заведений: Военно-морского лицея, Кадетской школы и общеобразовательных учреждений северного района города. Ранее автобус ходил только утром и вечером, сообщает ИА AmurMedia.