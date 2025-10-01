Хабаровские врачи учатся спасать жизни после новых ранений на фронте

Среди раненых в Хабаровской краевой клинической больнице имени Сергеева — 28 участников спецоперации. Один из них, Артём, ветеран 2024 года, прошёл девять месяцев штурмовой группы и получил серьёзное ранение в ходе зачистки территории. Он оставался на позиции несколько дней, пока его не эвакуировали, а теперь проходит лечение вместе с другими бойцами.