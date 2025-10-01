Хабаровские врачи учатся спасать жизни после новых ранений на фронте

В Хабаровском крае медики обсуждали новые подходы к лечению тяжёлых ранений бойцов СВО, сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.
Количество осколочных ранений на поле боя достигло 80%. Изменился характер боевых действий — бойцов теперь чаще поражают дистанционно с помощью дронов и замаскированных мин, а прямые столкновения с противником становятся редкостью.
Среди раненых в Хабаровской краевой клинической больнице имени Сергеева — 28 участников спецоперации. Один из них, Артём, ветеран 2024 года, прошёл девять месяцев штурмовой группы и получил серьёзное ранение в ходе зачистки территории. Он оставался на позиции несколько дней, пока его не эвакуировали, а теперь проходит лечение вместе с другими бойцами.
Двухдневный хирургический практикум в Хабаровске собрал 250 врачей со всего Дальнего Востока. Федеральные специалисты из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко делились опытом лечения обширных и тяжёлых ранений, показывали, как минимизировать риск некроза тканей и уменьшить количество ампутаций.
«Мы видим увеличение зоны сплошного некроза и мягкотканно-костных дефектов, которые осложняют реконструктивное лечение, — объяснили эксперты. — Наша задача — обеспечить бойцу качественные условия жизни, помочь социализироваться и вернуться к нормальной жизни».
Практикум стал обменом знаний между военными и гражданскими хирургами. Дальневосточные врачи смогли познакомиться с практикой региональных клиник, а федеральные эксперты оценили уровень оснащения и возможности лечения в Хабаровске.
«Если пациент доволен лечением, значит, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнули специалисты.