Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские врачи учатся спасать жизни после новых ранений на фронте

Осколочные ранения у бойцов СВО растут и требуют особой хирургии.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае медики обсуждали новые подходы к лечению тяжёлых ранений бойцов СВО, сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.

Количество осколочных ранений на поле боя достигло 80%. Изменился характер боевых действий — бойцов теперь чаще поражают дистанционно с помощью дронов и замаскированных мин, а прямые столкновения с противником становятся редкостью.

Среди раненых в Хабаровской краевой клинической больнице имени Сергеева — 28 участников спецоперации. Один из них, Артём, ветеран 2024 года, прошёл девять месяцев штурмовой группы и получил серьёзное ранение в ходе зачистки территории. Он оставался на позиции несколько дней, пока его не эвакуировали, а теперь проходит лечение вместе с другими бойцами.

Двухдневный хирургический практикум в Хабаровске собрал 250 врачей со всего Дальнего Востока. Федеральные специалисты из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко делились опытом лечения обширных и тяжёлых ранений, показывали, как минимизировать риск некроза тканей и уменьшить количество ампутаций.

«Мы видим увеличение зоны сплошного некроза и мягкотканно-костных дефектов, которые осложняют реконструктивное лечение, — объяснили эксперты. — Наша задача — обеспечить бойцу качественные условия жизни, помочь социализироваться и вернуться к нормальной жизни».

Практикум стал обменом знаний между военными и гражданскими хирургами. Дальневосточные врачи смогли познакомиться с практикой региональных клиник, а федеральные эксперты оценили уровень оснащения и возможности лечения в Хабаровске.

«Если пациент доволен лечением, значит, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнули специалисты.