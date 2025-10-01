Движение по Восточному выезду частично ограничили из-за восстановлением огнезащитного покрытия

В Уфе до 31 октября ограничили движение по левой полосе юного тоннеля на Восточном выезде. Об этом предупредил Минтранс Башкирии.
— Это связано с восстановлением огнезащитного покрытия в тоннеле, — пояснили в ведомстве.
Ранее власти Уфы собирались перекрыть центр города из-за конкурса парадных расчетов 1 октября, однако это мероприятие было перенесено. Соответственно, никаких ограничений в этот день вводиться не будет.
