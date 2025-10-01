Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сообщила пресс-служба президента.
В среду, 1 октября, глава страны поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Он отметил, что в год 80-летия Великой Победы в Беларуси с особым чувством благодарности отдают дань уважения героическим поколениям, самоотверженно защищавшим страну и возрождавшим ее из руин, вкладывавших затем все силы в становление независимого и процветающего государства.
— Ваши судьбы золотыми нитями вплетены в историю нашей общей Родины, мудрость и бесценный опыт стали прочным фундаментом единения и согласия в обществе, — сказал лидер республики.
Александр Лукашенко отметил, что и сегодня старшее поколение продолжает вносить значительный вклад в развитие страны, передавая знания молодежи и являясь хранителем духовных традиций белорусов. Глава государства подчеркнул, что люди старшего поколения отдали много лет созидательному труду, вырастили детей и внуков и заслужили почет и уважение. Также он дал обещание белорусским пенсионерам.
— Ваши социальное благополучие и качество жизни являются важнейшим приоритетом государства. Так будет и впредь, — пообещал белорусский президент.
