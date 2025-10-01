Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни

В среду, 1 октября, глава страны поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Он отметил, что в год 80-летия Великой Победы в Беларуси с особым чувством благодарности отдают дань уважения героическим поколениям, самоотверженно защищавшим страну и возрождавшим ее из руин, вкладывавших затем все силы в становление независимого и процветающего государства.