Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни

Лукашенко дал обещание белорусским пенсионерам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сообщила пресс-служба президента.

В среду, 1 октября, глава страны поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Он отметил, что в год 80-летия Великой Победы в Беларуси с особым чувством благодарности отдают дань уважения героическим поколениям, самоотверженно защищавшим страну и возрождавшим ее из руин, вкладывавших затем все силы в становление независимого и процветающего государства.

— Ваши судьбы золотыми нитями вплетены в историю нашей общей Родины, мудрость и бесценный опыт стали прочным фундаментом единения и согласия в обществе, — сказал лидер республики.

Александр Лукашенко отметил, что и сегодня старшее поколение продолжает вносить значительный вклад в развитие страны, передавая знания молодежи и являясь хранителем духовных традиций белорусов. Глава государства подчеркнул, что люди старшего поколения отдали много лет созидательному труду, вырастили детей и внуков и заслужили почет и уважение. Также он дал обещание белорусским пенсионерам.

— Ваши социальное благополучие и качество жизни являются важнейшим приоритетом государства. Так будет и впредь, — пообещал белорусский президент.

Тем временем генетики НАН сказали, как белорусам жить до 140 лет.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше