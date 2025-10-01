В Красноярске и Дивногорске ищут актеров для съемок второго сезона «Ронина»

В проекте открыто несколько ролей. В числе заявленных — охранники клуба в возрасте от 25 до 40 лет (съемки назначены на 8 октября), водитель Мякишева, которому потребуется наличие водительских прав категории В (возраст 30−40 лет, съемочные дни — 8, 11, 14 и 22 октября), охранник Филиппова (35−45 лет, съемки 14 октября), ведущий награждения — мужчина или женщина с хорошо поставленным голосом (30−40 лет, съемки 20 октября), а также начальник охраны больницы (35−50 лет, съемки 26 октября).