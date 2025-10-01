Омичи услышали ревущие сирены над городом

В Омске 1 октября прошла плановая проверка системы оповещения. Жители города услышали звук сирен, но, как подчеркивают в МЧС, это лишь стандартная процедура.
Сирены отлично были слышны в центре города, в районе улицы Тарской. Такие учения проводятся каждые полгода, чтобы поддерживать систему в готовности на случай реальной чрезвычайной ситуации.
«Мы понимаем, что звук сирен может вызвать беспокойство, поэтому заранее просим омичей отнестись к проверке спокойно», — отмечают спасатели. Если вы услышите сигнал, не нужно предпринимать никаких действий — просто продолжайте заниматься своими делами.