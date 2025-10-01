Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи услышали ревущие сирены над городом

Два раза в год проверяют безопасность.

В Омске 1 октября прошла плановая проверка системы оповещения. Жители города услышали звук сирен, но, как подчеркивают в МЧС, это лишь стандартная процедура.

Сирены отлично были слышны в центре города, в районе улицы Тарской. Такие учения проводятся каждые полгода, чтобы поддерживать систему в готовности на случай реальной чрезвычайной ситуации.

«Мы понимаем, что звук сирен может вызвать беспокойство, поэтому заранее просим омичей отнестись к проверке спокойно», — отмечают спасатели. Если вы услышите сигнал, не нужно предпринимать никаких действий — просто продолжайте заниматься своими делами.