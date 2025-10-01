«Я думала не выживу»: казахстанцы пожаловались на давку перед матчем «Кайрат» — «Реал» (видео)

Перед началом матча «Карат» — «Реал», который прошел на Центральном стадионе Алматы, болельщики столкнулись с неприятностями на входе. Многие отметили, что скопление людей привело к давке.
«Запомните: никогда не ходите на большие матчи в Алматы. Вы просто не попадете на стадион по вине организаторов — акимата и департамента полиции. Полицейские блокируют входы, кричат в оцеплении: “Девятая рота” и устраивают давку — детей давят, женщин, всех без разбора.
Тысячи болельщиков слушали гимн Лиги чемпионов, находясь за забором стадиона. Их просто не подпустили к арене", — написали в Telegram-канале Kozachkov offside.
По этому поводу высказывали недовольства казахстанцы и в соцсети Treads. Отмечается, что не все, кто купил билеты на исторический матч, смогли попасть на свои места.
«Представьте, покупаешь в день продаж 2 билета за 250 тыс., приходишь с ребенком в 18:45, пробиваешься сквозь давку безбилетников к 21:30 к первому турникету и прямо перед твоим носом дается команда никого не впускать! Остаешься за турникетом стадиона, наблюдая онлайн, что кто-то уже сидит на твоих местах на 6 секторе. Организация полный провал», — возмутилась пользователь соцсети.
«Не готовы мы к такому масштабному мероприятию!!! Я не знаю, как еще не случилось беды!!! Центральный вход, запад — просто отвратительная организация. Давка была нереальная, 30 минут до матча людей не пускали по билетам. Люди задыхались, потные мокрые без кислорода!!! Благо детей дали убрать от этой толпы, под охрану полиции. Я думала я не выживу стоя там, даже уйти не куда было. Очень много людей пострадали от перекупов и мошенников!! Люди что с вами???» — отметила болельщица.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции и акимат Алматы, а также к организаторам матча.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному вопросу нужно обращаться к организаторам. Проверкой занимались люди оргкомитета. Полиция занималась только охраной общественного порядка.