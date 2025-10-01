«Я думала не выживу»: казахстанцы пожаловались на давку перед матчем «Кайрат» — «Реал» (видео)

«Не готовы мы к такому масштабному мероприятию!!! Я не знаю, как еще не случилось беды!!! Центральный вход, запад — просто отвратительная организация. Давка была нереальная, 30 минут до матча людей не пускали по билетам. Люди задыхались, потные мокрые без кислорода!!! Благо детей дали убрать от этой толпы, под охрану полиции. Я думала я не выживу стоя там, даже уйти не куда было. Очень много людей пострадали от перекупов и мошенников!! Люди что с вами???» — отметила болельщица.