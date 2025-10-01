Ричмонд
Минтранс запретил ходить гражданским судам в бухте Улисс во Владивостоке

Минтранс ограничил судоходство в бухте Улисс во Владивостоке, запретив всем судам, за исключением кораблей ВМФ РФ, заходить в данную акваторию.

В бухте, рядом с пунктом базирования флотилии Тихоокеанского флота, находилась крупная частная стоянка катеров. В марте власти Владивостока объявили о необходимости освободить побережье бухты от маломерных судов до 1 мая «в связи с использованием акватории и побережья бухты Улисс Тихоокеанским флотом и необходимостью обеспечения безопасности навигации военных кораблей».

— В интересах обороны и безопасности РФ приказываю установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря, — цитирует текст приказа РИА Новости.

Ранее Великобритания наложила санкционные ограничения на 135 перевозящих нефть танкеров, которые якобы связаны с Россией. По словам представителей ведомства, такие меры приняты в контексте решения Евросоюза и Британии о снижении потолка цен на российские углеводороды.

Ранее в Евросоюзе высказались о намерении контролировать безопасность судоходства в Черном море без участия России.

