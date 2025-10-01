Минтранс запретил ходить гражданским судам в бухте Улисс во Владивостоке

В бухте, рядом с пунктом базирования флотилии Тихоокеанского флота, находилась крупная частная стоянка катеров. В марте власти Владивостока объявили о необходимости освободить побережье бухты от маломерных судов до 1 мая «в связи с использованием акватории и побережья бухты Улисс Тихоокеанским флотом и необходимостью обеспечения безопасности навигации военных кораблей».