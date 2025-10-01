Опрос: Почти четверть россиян наряжается перед приходом курьера

Почти четверть россиян наряжается перед приходом курьера. Такие данные следуют из исследования, проведенного аналитиками сети доставки суши и роллов «Много лосося».
При этом большинству — 54 процента опрошенных — все равно, в чем встречать курьера. Еще 27 процентов наряжаются для более презентабельного вида, а 18 процентов опрошенных рассказали, что готовы получать заказ даже в трусах.
— Чаще всего россияне делают заказы домой и на работу — 73 процента и 56 процентов соответственно. Среди популярных мест для доставки оказались учебные заведения с 51 процентом, а среди необычных — отели и гостиницы, — цитирует результаты исследования «Прайм».
Ранее появилась информация, что житель одного из домов в Мурине Ленинградской области из раза в раз встречает курьеров полностью обнаженным и выходит забирать заказ в одних шлепках. При этом некоторые доставщики жалуются на то, что мужчина начинает при них мастурбировать.
Муфтий ДУМ Московской области Денис хазрат Мухутдинов в свою очередь поддержал курьеров, отказавшихся доставлять блюда со свининой. По его словам, в исламе запрещены спиртные напитки, и соучастие в их распространении, изготовлении, продаже тоже является запретным.