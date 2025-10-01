Мэрия Омска объединяет восьмое и второе автобусные предприятия

Мэрия Омска выпустила постановление о слиянии двух автотранспортных предприятий. К АО «Пассажирское предприятие № 8» планируют присоединить ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2».
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» образовано в 2005 году, находится в Старом Кировске в переулке 10-й Семиреченский, 16. Списочная численность его сотрудников на конец 2024 года, что интересно, составляет всего 1 человек. На 2021 год на балансе АО было 48 автобусов ЛиАЗ-525645.
В парке «ПП № 8» 500 машин. За последние годы оно однократно проходило через реорганизации. Другие ПП к нему уже присоединялись (№ 7 и № 4). В 2024 году завершилась процедура преобразования «ПП № 8» из муниципального предприятия в акционерное общество.
