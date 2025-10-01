Старинный особняк на Сенной в Омске выставят на торги для инвесторов

В Омске определилась судьба исторического здания на улице Сенной, 38. Как сообщили в РИА «СуперОмск» со ссылкой на АО «ДОМ.РФ», одноэтажный деревянный особняк начала XX века, известный как «Дом жилой И. Е. Имянинникова», будет предложен инвесторам на торгах. Объект может получить новую жизнь в рамках жилой или иной застройки.
Напомним, ранее особняк находился в управлении УМВД по Омской области, однако фактически не использовался. В начале 2020-х Минкульт настаивал на его реставрации, но работы так и не начались. В 2023 году предпринимались попытки сдать дом в аренду, однако безрезультатно.
Теперь, после передачи активов госкомпании, особняк ждут подготовительные процедуры и новые владельцы. В «ДОМ.РФ» уверяют, что в дальнейшем здание будет задействовано в развитии городской среды.
Ранее мы сообщали, что строительство нового жилого комплекса из двух 30-этажных башен в историческом центре Омска вызвало возмущение горожан. Критика направлена на застройку территории рядом со старым корпусом ТЭЦ-1, объектом культурного наследия.