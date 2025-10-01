Старинный особняк на Сенной в Омске выставят на торги для инвесторов

В Омске определилась судьба исторического здания на улице Сенной, 38. Как сообщили в РИА «СуперОмск» со ссылкой на АО «ДОМ.РФ», одноэтажный деревянный особняк начала XX века, известный как «Дом жилой И. Е. Имянинникова», будет предложен инвесторам на торгах. Объект может получить новую жизнь в рамках жилой или иной застройки.