Собак в Хабаровском крае учат быть пастухами

— Самостоятельно уследить за всеми овцами довольно сложно, поэтому изначально мы решили обучить свою собаку пастушьей службе. Со временем развить врожденные навыки решили и другие владельцы четвероногих, поэтому в этом году участниками семинара с приглашенным специалистом стали хозяева 28 собак. Бордер-колли, длинношёрстный колли, шелти, австралийская овчарка, вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк — это те породы, которые благодаря сочетанию инстинктов и специальной дрессировки подходят для пастьбы овец и других стадных животных, — рассказывает владелица семейной фермы «Хехцирская долина» Грета Кравчук.