Собак в Хабаровском крае учат быть пастухами

Семинар по пастушьей службе провели в Хабаровском районе. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», организовали обучение для собак и их владельцев на территории семейной фермы «Хехцирская долина» в селе Восход во второй раз.
Специально для проведения семинара был приглашен специалист из Москвы, который рассказал участникам из разных районов Дальнего Востока о тонкостях пастушьей службы. Так, собаки становятся незаменимыми помощниками в перегоне овец, направляя парнокопытных в нужном направлении. Они также охраняют скот и в некоторых случаях могут сигнализировать хозяину о каких-либо проблемах в отаре, например, о травме или потере овцы.
— Самостоятельно уследить за всеми овцами довольно сложно, поэтому изначально мы решили обучить свою собаку пастушьей службе. Со временем развить врожденные навыки решили и другие владельцы четвероногих, поэтому в этом году участниками семинара с приглашенным специалистом стали хозяева 28 собак. Бордер-колли, длинношёрстный колли, шелти, австралийская овчарка, вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк — это те породы, которые благодаря сочетанию инстинктов и специальной дрессировки подходят для пастьбы овец и других стадных животных, — рассказывает владелица семейной фермы «Хехцирская долина» Грета Кравчук.
Перед началом обучения собаки прошли тест на пастуший инстинкт, затем последовала теория и практика, а после четвероногим предстояло сдать испытания и получить рабочий сертификат.