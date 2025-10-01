Цифровой рубль и индексация зарплат: что изменится в жизни россиян с 1 октября

В октябре в России вступил в силу целый ряд новых законов, затрагивающих разные сферы жизни. Уже с 1-го числа граждан ждут важные изменения — от запуска цифрового рубля до индексации зарплат и пенсий. Среди ключевых нововведений также значатся кредитные каникулы для бизнеса и другие меры поддержки. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».
Цифровой рубль: старт нового этапа.
С 1 октября 2025 года в России официально запускается цифровой рубль. На первом этапе часть социальных выплат начнут перечислять не на карты, а в электронные кошельки. Власти уверяют, что это повысит безопасность переводов и снизит риски мошенничества, так как цифровую валюту невозможно вывести за границу или использовать в теневых схемах.
Индексация зарплат и пенсий.
С этого дня проиндексированы выплаты военным, сотрудникам силовых структур и военным пенсионерам. Повышение составит 7,6 процента. Аналогичная прибавка ждет работников федеральных учреждений медицины, науки, образования, культуры и социальной сферы. При этом индексация не коснется региональных и муниципальных учреждений: там уровень оплаты определяют местные власти. Также на 1,076 процента увеличено вознаграждение адвокатов, назначаемых государством для уголовных дел, и ряда преподавателей юрфаков.
Ипотека через государственные МФО.
С 22 октября 2025 года граждане смогут брать ипотеку не только в банках, но и через МФО, которые полностью принадлежат субъектам РФ. Кредиты будут выдаваться лишь в рамках госпрограмм и только под залог недвижимости. Контроль за деятельностью таких организаций возьмет на себя Центробанк.
Маткапитал для погашения микрокредитов.
Одновременно с ипотечными изменениями вводится правило, позволяющее молодым и многодетным семьям направлять материнский капитал на погашение микрозаймов. При этом МФО должна входить в реестр ЦБ и принадлежать региону. Такая мера должна помочь семьям сократить долги и стабилизировать финансы.
Вклады с расширенной страховкой.
С 30 октября вступают новые правила страхования долгосрочных вкладов и депозитных сертификатов. Для счетов сроком от трех лет страховое покрытие увеличат до 2,8 миллиона рублей. Это вдвое выше стандартной суммы в размере 1,4 миллиона. Власти рассчитывают, что нововведение повысит интерес граждан к долгосрочным вложениям.
Ограничения на ипотеку для ИЖС.
С октября 2025 года вступают в силу новые правила выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Теперь кредиты будут ограничены для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и банков, где допускаются регулярные просрочки.
Кредитные каникулы для бизнеса.
Малые и средние компании, а также самозанятые смогут получить кредитные каникулы сроком до полугода. Льгота распространяется на займы, оформленные после 1 марта 2024 года, при условии отсутствия просрочек более 30 дней. Лимит зависит от категории бизнеса: для самозанятых — до 10 миллионов рублей, для средних предприятий — до 1 миллиарда. Исключения сделаны для банков, страховых компаний и ломбардов.
Новые правила для такси.
Теперь работать в такси разрешат только на отечественных автомобилях, которые должны соответствовать стандарту локализации — не менее 3,2 тысячи баллов. Эта мера призвана поддержать российский автопром. При этом ранее председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявлял, что необходимо перенести сроки по локализации такси в России в рамках нового закона, так как сейчас граждане и представители бизнеса не готовы к неизбежному росту связанных с этим расходов.
Корректировки по НДС.
Изменения коснулись налоговых льгот. Часть медизделий, включая пластмассовые трубки и имплантаты, освобождены от НДС, а линзы без диоптрий и компрессионный трикотаж, напротив, утратили эту льготу. Для общепита подняли порог выручки для освобождения от налога — до трех миллиардов рублей в год. Новые кафе и рестораны, открытые с 2026 года, смогут пользоваться льготой без учета дохода. Для гостиниц продлена нулевая ставка НДС до 2030 года при выполнении установленных условий.