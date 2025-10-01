Цифровой рубль и индексация зарплат: что изменится в жизни россиян с 1 октября

Теперь работать в такси разрешат только на отечественных автомобилях, которые должны соответствовать стандарту локализации — не менее 3,2 тысячи баллов. Эта мера призвана поддержать российский автопром. При этом ранее председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявлял, что необходимо перенести сроки по локализации такси в России в рамках нового закона, так как сейчас граждане и представители бизнеса не готовы к неизбежному росту связанных с этим расходов.