Пермский врач Шишкин объяснил всплеск отитов и синуситов у детей

Важно укреплять иммунитет ребёнка.

Всплеск отитов и синуситов у детей объяснил главный детский лор-врач Пермского края, заведующий отделением № 2 КДКБ, многодетный отец Александр Шишкин сайту perm.aif.ru.

Осень — время традиционного подъёма заболеваемости отитов. Александр Шишкин связывает это, в первую очередь, с сезонностью острой респираторной вирусной инфекции, которая может дать осложнения. Высокий пик заболеваемости сохраняется до конца декабря.

«Также это связано с тем, что дети начинают посещать детские коллективы: сады, школы, секции. То есть возникает скученность людей», — объяснил детский отоларинголог.

Чтобы защитить ребёнка от болезней, необходимо соблюдать противоэпидемические меры: не водить больного ребёнка в сад, следить за иммунитетом и вовремя начинать лечить ОРВИ.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, какие осенние заболевания грозят пермякам, как защитить организм, и на какие симптомы стоит обратить внимание.