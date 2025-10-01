Пермский врач Шишкин объяснил всплеск отитов и синуситов у детей

Всплеск отитов и синуситов у детей объяснил главный детский лор-врач Пермского края, заведующий отделением № 2 КДКБ, многодетный отец Александр Шишкин сайту perm.aif.ru.
Осень — время традиционного подъёма заболеваемости отитов. Александр Шишкин связывает это, в первую очередь, с сезонностью острой респираторной вирусной инфекции, которая может дать осложнения. Высокий пик заболеваемости сохраняется до конца декабря.
«Также это связано с тем, что дети начинают посещать детские коллективы: сады, школы, секции. То есть возникает скученность людей», — объяснил детский отоларинголог.
Чтобы защитить ребёнка от болезней, необходимо соблюдать противоэпидемические меры: не водить больного ребёнка в сад, следить за иммунитетом и вовремя начинать лечить ОРВИ.
