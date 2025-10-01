ФНС: У россиян осталось два месяца на уплату имущественных налогов за 2024 год

Ранее в Министерстве финансов РФ сообщили, что в России планируется повышение ставки НДС с 20 до 22 процентов. В ведомстве считают, что такие меры помогут укрепить оборону и безопасность страны. При этом рост цен будет «умеренным и ограниченным», добавили там.