ФНС: У россиян осталось два месяца на уплату имущественных налогов за 2024 год

Собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает соответствующие уведомления в бумажном виде либо в электронном.
При этом ставки по налогам могут различаться в регионах. Также сумма может измениться из-за переоценки недвижимости, поскольку налог взимается с кадастровой стоимости, и наличия у гражданина налоговых льгот.
Также придет налог и россиянам, у которых общий доход по процентам по вкладам в 2024 году превысил 210 тысяч рублей, передает РИА Новости.
В октябре в России вступил в силу целый ряд новых законов, затрагивающих разные сферы жизни. Среди ключевых нововведений также значатся кредитные каникулы для бизнеса и другие меры поддержки. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее в Министерстве финансов РФ сообщили, что в России планируется повышение ставки НДС с 20 до 22 процентов. В ведомстве считают, что такие меры помогут укрепить оборону и безопасность страны. При этом рост цен будет «умеренным и ограниченным», добавили там.