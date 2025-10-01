Ричмонд
«Внимание всем!»: в Уфе сегодня зазвучат сирены

1 октября по всей Башкирии завоют сирены.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 октября, в Уфе и по Башкирии завоют электрические сирены и громкоговорители. Сигнал «Внимание всем» и сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения» будет длиться до трех минут. Аналогичные уведомления передадут по радио и ТВ. Это часть всероссийской проверки системы оповещения. Она нужна, чтобы в реальной чрезвычайной ситуации всё работало без сбоев, а жители точно знали, как действовать.

Кроме того, в рамках проведения тренировки по гражданской обороне на уфимских предприятиях с 10:00 до 14:00 будет осуществлен запуск локальной системы оповещения. Проверка так же будет сопровождаться звуковыми сигналами и речевыми сообщениями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.