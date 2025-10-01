«Внимание всем!»: в Уфе сегодня зазвучат сирены

Сегодня, 1 октября, в Уфе и по Башкирии завоют электрические сирены и громкоговорители. Сигнал «Внимание всем» и сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения» будет длиться до трех минут. Аналогичные уведомления передадут по радио и ТВ. Это часть всероссийской проверки системы оповещения. Она нужна, чтобы в реальной чрезвычайной ситуации всё работало без сбоев, а жители точно знали, как действовать.