«Внимание всем!»: в Уфе сегодня зазвучат сирены

Сегодня, 1 октября, в Уфе и по Башкирии завоют электрические сирены и громкоговорители. Сигнал «Внимание всем» и сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения» будет длиться до трех минут. Аналогичные уведомления передадут по радио и ТВ. Это часть всероссийской проверки системы оповещения. Она нужна, чтобы в реальной чрезвычайной ситуации всё работало без сбоев, а жители точно знали, как действовать.
Кроме того, в рамках проведения тренировки по гражданской обороне на уфимских предприятиях с 10:00 до 14:00 будет осуществлен запуск локальной системы оповещения. Проверка так же будет сопровождаться звуковыми сигналами и речевыми сообщениями.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.