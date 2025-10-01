Новосибирским пенсионерам удваивают выплаты и вводят новые льготы

Пенсии регулярно индексируются: в 2025 году страховые пенсии увеличились на 9,5%, а социальные — на 14,75%. Дополнительные выплаты получают свыше 260 тысяч пенсионеров, включая 90 тысяч жителей старше 80 лет, для которых фиксированная часть страховой пенсии автоматически удваивается — с 8 907,70 до 17 815,40 рублей.