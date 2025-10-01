Новосибирским пенсионерам удваивают выплаты и вводят новые льготы

В честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, СФР по Новосибирской области рассказала о мерах поддержки старшего поколения в регионе. Об этом сообщает «МК-Новосибирск».
Система социальной защиты охватывает более 615 тысяч пенсионеров. Особое внимание уделяется ветеранам и инвалидам войны, которые могут получать одновременно страховую и государственную пенсии.
Пенсии регулярно индексируются: в 2025 году страховые пенсии увеличились на 9,5%, а социальные — на 14,75%. Дополнительные выплаты получают свыше 260 тысяч пенсионеров, включая 90 тысяч жителей старше 80 лет, для которых фиксированная часть страховой пенсии автоматически удваивается — с 8 907,70 до 17 815,40 рублей.
С 2025 года вводится новая мера поддержки: пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы назначается доплата к пенсии вместо компенсационной выплаты по уходу. Эта льгота будет предоставляться беззаявительно более чем 100 тысячам новосибирцев.
Социальная поддержка также включает ежемесячные выплаты льготникам, дополнительные пособия за заслуги перед Отечеством и материальную помощь ветеранам войны и их вдовам.
Активный образ жизни пожилых людей поддерживается через Центры общения, где пенсионеры осваивают компьютеры и соцсети, повышают финансовую грамотность, занимаются спортом и находят новых друзей. С начала года более 5 тысяч пожилых жителей Новосибирской области воспользовались услугами центров.