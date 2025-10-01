Лесникам Хабаровского края передали шесть проходимых пикапов УАЗ

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки приняло на вооружение новую партию автомобильной техники — шесть высокопроходимых пикапов марки УАЗ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», транспорт был приобретён в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Хабаровского края».
Внедорожники в ближайшее время будут распределены по лесничествам региона, где будут использоваться для патрулирования зелёных территорий края, доставки персонала и оборудования, а также оперативного реагирования на нарушения законодательства.
— Ключевые преимущества УАЗ Пикап для работы в лесу — высокая проходимость, вместительность, надёжность. Поступление новой техники — это значительное усиление наших оперативных возможностей. УАЗы позволят нашим сотрудникам быстрее и эффективнее добираться до удалённых участков, — прокомментировала заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Герман Гомбоев.
По информации пресс-службы ведомства, арсенал лесников также пополнился снегоходной техникой — она является незаменимым инструментом для работы специалистов в зимний период. В холодное время года такой транспорт будет использоваться для борьбы с нарушителями, а также контроля за соблюдением правил заготовки елей в период новогодних праздников.
Напомним, что ранее благодаря госпрограмме для лесников региона были приобретены девять новых внедорожников LADA Niva Travel. Эта техника уже успела показать свою эффективность. С помощью новой техники инспекторы получат возможность оперативно реагировать на случаи незаконных рубок, контролировать исполнение договорных обязательств лесопользователями, а также выявлять и пресекать несанкционированные свалки в лесу.