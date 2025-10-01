Лесникам Хабаровского края передали шесть проходимых пикапов УАЗ

По информации пресс-службы ведомства, арсенал лесников также пополнился снегоходной техникой — она является незаменимым инструментом для работы специалистов в зимний период. В холодное время года такой транспорт будет использоваться для борьбы с нарушителями, а также контроля за соблюдением правил заготовки елей в период новогодних праздников.