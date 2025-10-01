Бесплатная вакцинация сельхозживотных стартовала в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается осенняя кампания по бесплатной вакцинации животных. В рамках мероприятий специалисты обследуют сельскохозяйственных животных на туберкулёз, лейкоз и бруцеллёз, а также проводят прививки против сибирской язвы, ящура и бешенства. На сегодняшний день выполнено уже более 7 тысяч исследований и 13,5 тысяч вакцинаций, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.