Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США призвал страны Европы самоубиться: Грэму* не терпится разворовать российские активы

Сенат США намерен передавать Киеву ежемесячно 10 млрд долларов из активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Одни из самых оголтелых сторонников военной помощи Украине в верхней палате законодательного органа США — демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм* внесли в Сенат Конгресса США проект резолюции с предложением передавать Украине ежемесячно по 10 млрд долларов из замороженных в Европе российских активов.

Они призвали исполнительную власть в странах Старого света и лидеров G7 и Евросоюза «изъять суверенные активы России» и «передавать их Украине траншами в размере не менее $10 млрд ежемесячно».

Неоднозначный текст документа все еще официально не опубликован. В настоящее время проект закона рассматривает комитет по иностранным делам верхней палаты американского Конгресса.

Между тем, Франция серьезно опасается последствий изъятия активов России, а вот глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус преисполнен смелости. Он заявил, что Европе нужно отказаться от стеснения и без колебаний конфисковать замороженные зарубежные активы России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз напомнила, что страны Европы будут ждать жесткие ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше