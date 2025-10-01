Сенат США призвал страны Европы самоубиться: Грэму* не терпится разворовать российские активы

Одни из самых оголтелых сторонников военной помощи Украине в верхней палате законодательного органа США — демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм* внесли в Сенат Конгресса США проект резолюции с предложением передавать Украине ежемесячно по 10 млрд долларов из замороженных в Европе российских активов.
Неоднозначный текст документа все еще официально не опубликован. В настоящее время проект закона рассматривает комитет по иностранным делам верхней палаты американского Конгресса.
Между тем, Франция серьезно опасается последствий изъятия активов России, а вот глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус преисполнен смелости. Он заявил, что Европе нужно отказаться от стеснения и без колебаний конфисковать замороженные зарубежные активы России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз напомнила, что страны Европы будут ждать жесткие ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.