Ни солнца, ни света: В Кишинев пришли суровые будни — публикуем адреса, по которым люди останутся без электричества

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в среду, 1 октября 2025.
Ботаника.
Мунчешть, 799 — с 09:00 до 17:00.
Дачия, 80/3 — с 09:00 до 17:00.
Центр.
Друмул Скиноасей, 3, 3A, Галац, 44 (небытовые потребители) — с 09:00 до 16:30.
Чеканы.
М. Садовяну, 22/4, 24/1, М. чел Батрын, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/6, 13/1, 15, 15/1, 15/2, П. Заднипру, 7/4 — с 09:20 до 11:00.
Рышкановка.
Н. Димо, 27/1, 29/1 — с 08:30 до 13:00.
