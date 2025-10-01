Ричмонд
Ни солнца, ни света: В Кишинев пришли суровые будни — публикуем адреса, по которым люди останутся без электричества

Публикуем адреса в Кишиневе, по которым отключат электричество в среду, 1 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в среду, 1 октября 2025.

Ботаника.

Мунчешть, 799 — с 09:00 до 17:00.

Дачия, 80/3 — с 09:00 до 17:00.

Центр.

Друмул Скиноасей, 3, 3A, Галац, 44 (небытовые потребители) — с 09:00 до 16:30.

Чеканы.

М. Садовяну, 22/4, 24/1, М. чел Батрын, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/6, 13/1, 15, 15/1, 15/2, П. Заднипру, 7/4 — с 09:20 до 11:00.

Рышкановка.

Н. Димо, 27/1, 29/1 — с 08:30 до 13:00.

