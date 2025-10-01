Уже на этих выходных в Хабаровске пройдет осенний «АмурФест»

4 и 5 октября на площади имени Ленина в Хабаровске пройдет традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» (0+). Мероприятие организовано при поддержке правительства Хабаровского края в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает ИА AmurMedia.
Праздник приурочен к предстоящему Дню основания Хабаровского края и в этом году пройдет под ярким слоганом «Край победителей!». Вход для всех гостей фестиваля свободный.
Гостей мероприятия ждет насыщенная концертная программа. 4 октября на сцене выступят финалисты национального конкурса «Голоса Победы. Регионы», коллектив национального танца «Фисах» из Николаевска-на-Амуре, а также состоится Гала-концерт (6+) победителей XIV Международного фестиваля хореографического искусства стран АТР «Ритмы планеты». Завершит первый день фестиваля Гала-концерт (6+) в честь 100-летнего театрального сезона Хабаровского краевого академического музыкального театра.
5 октября перед зрителями выступят: студия народного творчества «Елань», солист концертно-досугового объединения «Русь» Максим Никиточкин (баян) и ансамбль «Берега России». Также в программе обоих дней примут участие многие другие артисты Хабаровского края.
Традиционно гостей фестиваля ждет масштабная ярмарка и разнообразные интерактивные площадки, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в творческих мастер-классах.
— «АмурФест» является значимым событием в культурной жизни региона, которое объединяет тысячи жителей и гостей края. Он демонстрирует богатство и многообразие наших культурных традиций, способствуя развитию туризма и укрепляя имидж региона как территории с высоким творческим потенциалом, — отметили в министерстве культуры края.
Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, фестиваль-ярмарка «АмурФест» проводится с 2021 года при постоянной поддержке правительства, министерства культуры и министерства туризма Хабаровского края.