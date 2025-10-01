В США произошёл шатдаун

Ранее представитель Республиканской партии Тед Круз высказал предположение, что приостановка работы правительства в США может затянуться на несколько недель, возложив ответственность за это на Демократическую партию. Круз считает, что демократы таким образом выражают свое несогласие с политическим курсом президента Дональда Трампа.