В США произошёл шатдаун

Деятельность федерального правительства Соединенных Штатов приостановлена из-за несогласованного бюджета.

Источник: Аргументы и факты

В связи с разногласиями между республиканской и демократической партиями в Сенате, касательно принятия бюджета, работа правительства Соединенных Штатов была временно заморожена.

Рассел Воут, глава административно-бюджетного управления Белого дома, проинформировал руководителей федеральных ведомств о необходимости приведения в действие заранее подготовленных планов по организованному прекращению деятельности в затронутых учреждениях.

Данное распоряжение было направлено во все федеральные правительственные структуры.

Ранее представитель Республиканской партии Тед Круз высказал предположение, что приостановка работы правительства в США может затянуться на несколько недель, возложив ответственность за это на Демократическую партию. Круз считает, что демократы таким образом выражают свое несогласие с политическим курсом президента Дональда Трампа.

