Омичей ждет шестидневка в конце октября из-за переноса выходных

В конце октября омичам, как и всем россиянам, предстоит отработать шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября включительно. Такой график связан с переносом выходных дней, утвержденным постановлением правительства РФ.
Согласно документу, нерабочий день с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября. Это означает, что последняя неделя октября станет шестидневной для большинства работников.
При этом суббота, 1 ноября, является предпраздничным днем — накануне Дня народного единства (4 ноября). В этот день рабочее время сокращается на один час.
Исключение составляют предприятия с непрерывным циклом производства, экстренные и коммунальные службы, а также организации, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких учреждений график может остаться без изменений, однако работа в праздничные дни должна оплачиваться в повышенном размере.
Таким образом, омичам стоит заранее спланировать свои дела на последнюю неделю октября — отдых ждет только с 2 ноября. Ранее мы писали, что к части омских домов отопление подключат только к 15 октября.