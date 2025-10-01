Омичей ждет шестидневка в конце октября из-за переноса выходных

Исключение составляют предприятия с непрерывным циклом производства, экстренные и коммунальные службы, а также организации, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких учреждений график может остаться без изменений, однако работа в праздничные дни должна оплачиваться в повышенном размере.