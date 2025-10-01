Ричмонд
В конце октября жителей России ждёт шестидневная рабочая неделя

Нерабочий день переносится с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Шесть дней подряд будут работать жители России в конце октября, следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Такой шаг связан с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который в текущем году выпадает на вторник. В связи с этим решено перенести нерабочий день с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Шестидневная рабочая неделя в 2025 году в РФ будет только один раз.

Напомним, жители России работали шесть дней подряд в конце декабря, перед Новым годом. Рабочая неделя длилась до 28 декабря включительно.