В Беларуси с 1 октября нормы оплаты за школьное питание увеличиваются на 5%

В соответствии со статьей 40 Кодекса об образовании, питание предлагается всем учащимся в учреждениях общего среднего образования. Бесплатное питание предоставляется всем учащимся 1−4-х классов, учащимся 5−11-х классов, проживающим и обучающимся в сельских школах, детям из других льготных категорий (многодетные и малоимущие семьи, дети-инвалиды, учащиеся спортивных классов и др.). Формат питания может быть одноразовым, двух- или трехразовым. При платном питании родители оплачивают только стоимость продуктов — услуги по приготовлению включены в государственную поддержку. −0-