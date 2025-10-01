В Ростовской области проверят информацию о задержке зарплаты на нефтезаводе

Следственное управление СК России по Ростовской области начало проверочные мероприятия в связи с информацией о невыплате заработной платы сотрудникам одного из нефтеперерабатывающих предприятий региона. Соответствующая информация была распространена в донским следкомом.
По данным следствия, в соцсетях сообщается о том, что задержка выплат работникам завода достигает четырех месяцев. На основании этих сведений донскими следователями инициирована процессуальная проверка.
Следователи оценят, есть ли в действиях руководства предприятия состав преступления, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы).
Контроль за ходом расследования взят на личный контроль председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СК Аслану Хуаде предоставить отчет о промежуточных итогах проводимых мероприятий.
