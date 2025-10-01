Юрист Хаминский предупредил, что новый закон позволит автоматически изымать права

— Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания для вождения, водитель будет направлен на внеочередное обследование. К таким заболеваниям относятся психические, а также нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата, — уточнил Хаминский в беседе с «Лентой.ру».