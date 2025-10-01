Юрист Хаминский предупредил, что новый закон позволит автоматически изымать права

Юрист Александр Хаминский рассказал, что с марта 2027 года вступит в силу закон, расширяющий полномочия ГИБДД. В его рамках начнет действовать режим автоматического изъятия водительских прав по медицинским показаниям.
По новому порядку сведения о выявленных противопоказаниях будут заноситься в базу Минздрава и автоматически передаваться в ГИБДД, что упростит процесс аннулирования документа.
— Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания для вождения, водитель будет направлен на внеочередное обследование. К таким заболеваниям относятся психические, а также нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата, — уточнил Хаминский в беседе с «Лентой.ру».
В РФ будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев некоторых опасных заболеваний. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.
