Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, у которых сбудется мечта в октябре

Львы должны подготовиться к тому, что октябрь станет их звездным месяцем. При этом окружение у представителей этого знака зодиака сыграет не последнюю роль, поэтому им надо ценить каждого, кто их поддержит. Еще в октябре может произойти небольшое испытание на прочность.