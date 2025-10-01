Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, у которых сбудется мечта в октябре

Звезды в октябре помогут некоторым знакам зодиака в исполнении давней мечты. Соответствующий прогноз подготовила эксперт, звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
У Тельцов октябрь станет своеобразным рассветом после длительной темной полосы. Период энергетического застоя закончится до 10 октября — решится вопрос, который долгое время казался безвыходным.
Львы должны подготовиться к тому, что октябрь станет их звездным месяцем. При этом окружение у представителей этого знака зодиака сыграет не последнюю роль, поэтому им надо ценить каждого, кто их поддержит. Еще в октябре может произойти небольшое испытание на прочность.
Весы в октябре получат шанс приблизиться к гармонии, о которой давно мечтали. Одинокие представители этого знака зодиака могут встретить человека, с которым почувствуют совпадение во многих взглядах. Давняя мечта о семье и любви перестанет быть далекой.
Октябрь для Стрельцов станет месяцем перемен. Не исключено, что может появиться предложение переехать в другой город для стажировки или работы. Необходимо использовать эту возможность для личностного роста.
У Водолеев в октябре наконец-то начнут реализовываться идеи, которые долгое время оставались лишь мечтами. Проект, связанный с воплощением идеи, имеет высокие шансы осуществиться уже в этом месяце. Им важно не бояться делать первые шаги.
