Почему включили сирены в Перми 1 октября 2025 года?

В администрации города Перми заверили, что беспокоиться не о чем: это обычная проверка работоспособности систем оповещения (а заодно и ответственных лиц) на случай чрезвычайной ситуации. Такое мероприятие 1 октября проводится и в других городах.
О том же предупредили и в ГУ МЧС России по Пермскому краю: прозвучат громкоговорители и сирены и на одну минуту прервётся (точнее, будет замещён) эфир радио и телевидения — но тревожиться не о чем, проверку проводят по всей стране.
«Просьба не беспокоиться! — обратились в ведомстве к жителям Прикамья. — Так подаётся сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”».
В 2024 такое всероссийское мероприятие проходило в марте: тогда в течение трёх минут звучали сирены, а из громкоговорителей транслировалось следующее сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».