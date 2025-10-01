Ричмонд
Почему включили сирены в Перми 1 октября 2025 года?

Утром 1 октября в Перми и Пермском крае заработали системы звукового оповещения о чрезвычайной ситуации. Кроме того, прервалась обычная теле- и радиотрансляция.

В администрации города Перми заверили, что беспокоиться не о чем: это обычная проверка работоспособности систем оповещения (а заодно и ответственных лиц) на случай чрезвычайной ситуации. Такое мероприятие 1 октября проводится и в других городах.

О том же предупредили и в ГУ МЧС России по Пермскому краю: прозвучат громкоговорители и сирены и на одну минуту прервётся (точнее, будет замещён) эфир радио и телевидения — но тревожиться не о чем, проверку проводят по всей стране.

«Просьба не беспокоиться! — обратились в ведомстве к жителям Прикамья. — Так подаётся сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”».

В 2024 такое всероссийское мероприятие проходило в марте: тогда в течение трёх минут звучали сирены, а из громкоговорителей транслировалось следующее сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».