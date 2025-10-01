СМИ: Новый Aurus Киркорова набрал штрафов за езду по обочине

Новый автомобиль Aurus певца Филиппа Киркорова насобирал штрафов за езду по выделенным полосам для автобусов и обочинам. Об этом в среду, 1 октября, пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что авто получило уже девять штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей. За рулем находился личный водитель поп-музыканта.
Последнее нарушение за превышение скорости зафиксировали недавно, когда, предположительно, артиста отвозили в частную клинику. Автомобиль также заметили припаркованным у входа в здание, отмечается в публикации.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров приобрел престижный автомобиль Aurus, стоимость которого начинается от 25 миллионов рублей и может превышать 50 миллионов рублей. Певец отметил, что мечтал о таком автомобиле.
Тем временем у актера из сериала «Кадетство» Александра Головина отобрали автомобиль, заложенный под кредит в микрофинансовой организации. Также судебные приставы объявили в розыск актера второй раз за 10 месяцев. Это произошло из-за многочисленных штрафов за нарушения ПДД.