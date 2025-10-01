СМИ: Новый Aurus Киркорова набрал штрафов за езду по обочине

Тем временем у актера из сериала «Кадетство» Александра Головина отобрали автомобиль, заложенный под кредит в микрофинансовой организации. Также судебные приставы объявили в розыск актера второй раз за 10 месяцев. Это произошло из-за многочисленных штрафов за нарушения ПДД.