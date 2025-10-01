В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные

В немецком городе Мюнхен произошли взрывы, на место стянуты силы полиции и пожарных. Об этом в среду, 1 октября, сообщает Bild.
Правоохранители призвали местных жителей не приближаться к району, где случился инцидент.
Данных о пострадавших на данный момент не поступало, передает газета.
Позже Telegram-канал Shot сообщил, что есть минимум двое погибших. На месте работают саперы.
Ранее стало известно о стрельбе в США на территории церкви мормонов в штате Мичиган: информация о происшествии начала поступать примерно в 11:00 по местному времени. Позже число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти.
Американский лидер Дональд Трамп также прокомментировал произошедшее. По его словам, стрельба в церкви мормонов — это целенаправленное нападение на христиан в США. Глава государства пообещал оказать содействие федеральных властей в расследовании.
Губернатор Ярославской области 1 октября сообщил, что на территории местного НПЗ произошло возгорание, которое носит техногенный характер и не связано с атакой беспилотников. Он отметил, что случаев атак БПЛА в регионе сегодня зафиксировано не было, а спецслужбы уже заняты ликвидацией последствий пожара.