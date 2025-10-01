В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные

Ранее стало известно о стрельбе в США на территории церкви мормонов в штате Мичиган: информация о происшествии начала поступать примерно в 11:00 по местному времени. Позже число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти.