Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные

В немецком городе Мюнхен произошли взрывы, на место стянуты силы полиции и пожарных. Об этом в среду, 1 октября, сообщает Bild.

В немецком городе Мюнхен произошли взрывы, на место стянуты силы полиции и пожарных. Об этом в среду, 1 октября, сообщает Bild.

Правоохранители призвали местных жителей не приближаться к району, где случился инцидент.

Данных о пострадавших на данный момент не поступало, передает газета.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что есть минимум двое погибших. На месте работают саперы.

Ранее стало известно о стрельбе в США на территории церкви мормонов в штате Мичиган: информация о происшествии начала поступать примерно в 11:00 по местному времени. Позже число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти.

Американский лидер Дональд Трамп также прокомментировал произошедшее. По его словам, стрельба в церкви мормонов — это целенаправленное нападение на христиан в США. Глава государства пообещал оказать содействие федеральных властей в расследовании.

Губернатор Ярославской области 1 октября сообщил, что на территории местного НПЗ произошло возгорание, которое носит техногенный характер и не связано с атакой беспилотников. Он отметил, что случаев атак БПЛА в регионе сегодня зафиксировано не было, а спецслужбы уже заняты ликвидацией последствий пожара.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше