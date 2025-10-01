В Красноярск для Центрального парка привезли новые сосны

В Красноярск для Центрального парка привезли 45 новых сосен. В скором времени их начнут высаживать вдоль улицы Карла Маркса. Судя по фото, это крепкие молодые и здоровые деревья с хорошей корневой системой. И после посадки, пережив зиму, они пойдут в рост.
В администрации Центрального парка рассказали, что высота этих сосен составляет 3 — 6 метров, они были выращены в сибирских питомниках и полностью адаптированы к местному климату.
Но это еще не все. Всего в западной части Центрального парка будет посажено более полутора тысяч новых деревьев и кустарников, а также почти 23 тысячи многолетних растений. Таким образом, одно из старейших культурных пространств Красноярска преобразится полностью к моменту своего открытия.