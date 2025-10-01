Ричмонд
Ростовчанам напомнили, что 1 октября в городе завоют сирены

Проверка систем оповещения пройдёт с 10:30 до 11:00.

Глава Ростова Александр Скрябин напомнил жителям донской столицы, что 1 октября с 10:30 во всех районах города проверят системы оповещения с включением электросирен.

В ходе проверки на телеканалах первого мультиплекса и трёх радиостанциях («Маяк», «Вести FM», «Радио России») обычный эфир временно переключится на специальный сигнал оповещения.

Ростовчан попросили сохранять спокойствие при звуке сирены, а также включить один из указанных федеральных телеканалов либо радиостанций диапазонов УКВ/FМ и прослушать учебное сообщение.