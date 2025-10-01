В Омской области трудится 93-летний мужчина, несмотря на пенсию

Сегодня, 1 октября, в День пожилых людей Социальный фонд России представил любопытные данные о старшем поколении Омской области. По состоянию на 2024 год в регионе проживает более 545 тысяч пенсионеров, и почти каждый шестой из них — 90 459 человек — продолжает работать.
Самый возрастной трудящийся пенсионер по данным регионального отделения Социального фонда в этом году отметил 93-летие. Несмотря на почтенный возраст он продолжает трудиться.
Также в ведомстве представили свежие данные по размерам пенсионных выплат. Так, средний размер пенсии в Омской области составляет 22 107,49 рубля. Пенсионерам старше 80 лет автоматически назначается удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии — 17 815,40 рубля в месяц. С этого года для этой категории граждан также предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата по уходу в размере 1 511 рублей. Эта выплата имеет беззаявительный характер.
Особое внимание в регионе уделяется долгожителям. Самые возрастные жители Омской области проживают в Советском административном округе: там живут 107-летняя женщина и 105-летний мужчина. Еще одна 105-летняя пенсионерка отмечает юбилей в Омском районе, а в Кормиловском районе старейшему жителю исполнилось 101 год. Ранее мы писали, что омич получил с предприятия 130 тысяч рублей за профессиональное заболевание.