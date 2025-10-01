В Омской области трудится 93-летний мужчина, несмотря на пенсию

Сегодня, 1 октября, в День пожилых людей Социальный фонд России представил любопытные данные о старшем поколении Омской области. По состоянию на 2024 год в регионе проживает более 545 тысяч пенсионеров, и почти каждый шестой из них — 90 459 человек — продолжает работать.