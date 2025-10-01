В октябре россиян ждёт шестидневная рабочая неделя

В конце октября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Правительство РФ утвердило график переноса выходных дней в 2025 году.
«Нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — говорится в постановлении кабинета министров.
Таким образом, трудовыми окажутся дни с 27 октября по 1 ноября, а рабочая суббота будет сокращённой, так как выпадает на предпраздничную перед Днём народного единства дату.
В последний раз россиян так напряжённо трудились в конце 2024 года.