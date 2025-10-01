Горвласти: у Калининграда нет денег на одновременное развитие трамвая и троллейбуса

«Вопрос, который вы задаёте, сложный, потому что это всё всегда укладывается только в экономику, — начала издалека Дятлова. — Если внимательно отслеживаете то, что сейчас происходит в Калининграде, то могли заметить, что мы ведем работы с правительством Калининградской области и акцент ставим на приведении в порядок трамвайной инфраструктуры. Количество денег такое, какое оно есть. Мы всегда при формировании бюджета на следующий год определяем три параметра: доходы, расходы и дефицит. Доходы — это ровно то, что у нас есть, что мы можем сегодня тратить. Когда мы проанализировали инфраструктуру трамвая и троллейбуса, мы поняли, что если мы хотим сохранить трамвай, даже в его существующем состоянии (пятёрку и тройку), то необходимо заниматься приведением в порядок трамвайной инфраструктуры. Если ничего не делать, то по самым пессимистическим прогнозам к 2030 году, наверное, придется закрывать трамвай, потому что его инфраструктура изношена».