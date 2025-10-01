Ученые подсчитали количество опавших листьев в дальневосточных лесах

Уточняется, что 71,1% от общей массы составляют листья. Кроме этого, 14,5% составляют шишки, семена, цветки еще 14% — ветви. При этом листья в основном опадают осенью, кора и ветви — в течение года, а шишки и цветки — летом. Доминирующими породами в листовом опаде выступили монгольский дуб, маньчжурская и амурская липы, а также клен мелколистный. Работа выполнена в рамках проекта по разработке системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов на территории России, создания системы учета данных о потоках климатически активных веществ и бюджете углерода в лесах и других наземных экологических экосистемах.