Захарова раскрыла, какую работу своей матери любит больше остальных

Мария Захарова назвала панно «Древо жизни» любимой работой матери.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла, какую из работ своей матери, заслуженного деятеля искусств РФ Ирины Захаровой любит больше остальных. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, такой работой является контрастное панно «Древо жизни». 29 сентября в Национальном музее искусства и фотографии открылась выставка работ ведущего специалиста по культуре Китая и научного сотрудника ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирины Захаровой.

«Древо жизни, панно, созданное в 2011 году. В нем использовано вязание, пряжа, текстиль», — приводит агентство слова Захаровой.

Представитель МИД добавила, что многие работы были привезены с дачи. По словам Захаровой, для создания произведений ее мама использовала все, что было под рукой.

Ранее Мария Захарова рассказывала о том, как она пишет стихи, которые потом ложатся в основу хитов отечественных исполнителей. Речь об этом шла на одной из площадок VK Fest 2025, писал сайт KP.RU.

