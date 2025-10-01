Ричмонд
Сирены завоют: в Челябинской области проверят систему оповещения

В городах Челябинской области 1 октября завоют сирены.

Источник: Комсомольская правда

Проверка системы оповещения пройдет в Челябинской области сегодня, 1 октября. Начало мероприятий запланировано на 10:35. В это время включат сирены и громкоговорители для тестовой передачи сигнала «Внимание всем!». Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

— По команде из областного центра будут активированы сирены и громкоговорители, установленные по всей области, — уточнили в ведомстве.

Жителям во время проверки системы оповещения рекомендуют сохранять спокойствие. Это плановое мероприятие, которое проводится дважды в год — в первую среду марта, а также в первую среду октября. После сигнала рекомендуется включить радио или телевизор, дождаться сообщения и прослушать его.