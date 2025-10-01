Сирены завоют: в Челябинской области проверят систему оповещения

Жителям во время проверки системы оповещения рекомендуют сохранять спокойствие. Это плановое мероприятие, которое проводится дважды в год — в первую среду марта, а также в первую среду октября. После сигнала рекомендуется включить радио или телевизор, дождаться сообщения и прослушать его.