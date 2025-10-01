Боевики 22-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую. Украинское командование вызвало военную полицию. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в российских силовых структурах.
— В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции, — цитирует источник РИА Новости.
Он добавил, что это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.
В этот же день стало известно, что разведчики группы «Восток» перехватили переговоры об уничтожении дружеским огнем группы украинской армии, которая отказалась выполнять приказ.
Украинские военнослужащие также ввели запрет для журналистов на публикацию информации о погибших солдатах, даже при наличии достоверных сведений. Уточняется, что этот запрет касается как информации о погибших, так и о последствиях обстрелов.