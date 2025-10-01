Урожай картофеля в Хабаровском крае достигнет рекордные 82 тысячи тонн

В 2025 году планируется собрать 82 тысячи тонн картофеля во всех категориях хозяйств Хабаровского края. Из года в год увеличиваются объемы выращивания этой культуры, так как действуют различные меры поддержки фермеров. Для них предусмотрены гранты и субсидии. Грант можно использовать на приобретение, строительство или модернизацию производственных помещений, покупку оборудования для них. А с помощью субсидии — возместить затраты до 50% на приобретение сельхозтехники и оборудования, сообщает ИА AmurMedia.