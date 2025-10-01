Ричмонд
Сбил и уехал: в Уфе под колеса машины попала 9-летняя девочка

В Уфе водитель сбил 9-летнюю девочку и уехал с места ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 30 сентября, на улице Кольцевой в Уфе произошло ДТП с участием ребенка. Согласно информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, водитель (его личность пока еще не установлена) сбил за рулем автомобиля девятилетнюю девочку.

Известно, что ребенок пересекал в тот момент проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате происшествия девочка получила различные травмы. После оказания медицинской помощи в больнице ее отпустили.

Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия для установления личности виновного.

Госавтоинспекция Уфы предупреждает, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность. В отношении скрывшегося водителя будет возбуждено производство, объявлен розыск, а впоследствии применено административное или уголовное наказание.

